Владимир Кречин: Кархунен, Ярвинен и Поникаровский точно останутся в «Куньлуне»

Генеральный менеджер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин рассказал о том, как изменится состав команды в межсезонье.

«Пока трудно сказать, насколько обновится состав. Могу лишь назвать фамилии тех, кто остается точно. Это вратарь Томи Кархунен, защитники Йоонас Ярвинен и Зак Юйэнь, а также нападающие Алексей Поникаровский и Руди Ин.

Можно дать стопроцентную гарантию, что они будут выступать за «Куньлунь» в сезоне-2017/18. C остальными мы либо уже расстались, либо совместно с Кинэном обсуждаем их дальнейшую карьеру», – приводят «Известия» слова Кречина.

Напомним, в своем дебютном сезоне в истории «Куньлунь Ред Стар» занял восьмое место в Восточной конференции КХЛ и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах серии «Металлургу» из Магнитогорска.

После завершения выступления в плей-офф главный тренер китайской команды Владимир Юрзинов-младший ушел в отставку, а на его место пришел канадец Майк Кинэн.