Джон Купер: Мы фавориты матча с Германией, но нам это не помешает
Главный тренер сборной Канады Джон Купер поделился ожиданиями от встречи с командой Германии в четвертьфинале чемпионата мира.
Матч в Кельне начнется сегодня в 21:15 мск.
«Я доволен, как наша сборная провела два последних матча. У немцев отличная команда, их усилил (Леон) Драйзайтль. Мы ждем тяжелого матча. Да, мы фавориты, но нам это не помешает. Мы серьезно готовимся к этой игре. На стороне немцев болельщики, которые будут гнать команду вперед. Будет важно справиться с их давлением», - сказал Купер.
Матч
Место и дата
18 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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