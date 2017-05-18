Конте попытается уговорить Вератти стать игроком «Челси»

Главный «Челси» Антонио Конте готовится усилить свою команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun.

Согласно источнику, итальянский специалист заинтересован в услугах полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, с которым работал в национальной сборной.

Отмечается, что «синие» готовы предложить за футболиста 55 млн фунтов.

Ранее агент хавбека заявил, что его клиент готов рассмотреть предложения от других команд, поскольку считает, что с «ПСЖ» у него меньше шансов выиграть Лигу чемпионов.

По информации других источников, интерес к Верратти проявляют «Барселона» и мадридский «Реал».