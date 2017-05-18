Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит», Егоров – «Арсенал» и «Спартак»

Томас Рукас: Не думаю, что Сапатер экономил, у него же была сумасшедшая зарплата

Защитник «Лейрии» Томас Рукас рассказал о том, как ездил на метро с Обинной и Сапатером, и что советовал Дмитрий Сычев.