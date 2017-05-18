Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит», Егоров – «Арсенал» и «Спартак»
Стали известны
арбитры, которые 21 мая будут работать на матчах заключительного тура
премьер-лиги.
«Арсенал» – «Спартак»: судья – Александр Егоров (Саранск);
«Амкар» – «Рубин»: судья – Олег Соколов (Воронеж);
ЦСКА – «Анжи»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург);
«Оренбург» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);
«Уфа» – «Урал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха);
«Томь» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Москва);
«Крылья Советов» – «Терек»: судья – Алексей Николаев (Москва);
«Локомотив» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).
Напомним, все матчи 30-го тура начнутся 21 мая в 15:00 (мск).
Добавим, что в заключительном туре определится второй участник от России в Лиге чемпионов, команда, которая сыграет в Лиге Европы, а также участники стыковых матчей и вторая команда, вылетевшая в ФНЛ.