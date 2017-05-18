«Авангард» подписал нападающего сборной Швеции Эверберга

«Авангард» заключил однолетний контракт со шведским нападающим Деннисом Эвербергом, сообщается на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне 25-летний форвард выступал в чемпионате Швеции за команду «Вякше» и в 58 матчах набрал 40 (18+22) очков.

В сезонах 2014/15 и 2015/16 Эверберг играл в Северной Америке в составе «Колорадо, а также клубов АХЛ «Лэйк Эри» и «Сан-Антонио».

В настоящее время нападающий защищает цвета сборной Швеции на чемпионате мира. Эверберг провел три матча и набрал 3 (2+1) очка.