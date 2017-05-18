Карлос Каземиро: Роналду отлично проявил себя в этом сезоне, он – фаворит в борьбе за «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро дал комментарий после победы над «Сельтой» в 21-м туре испанской примеры (4:1).

Отметим, что если команда Зинедина Зидана обыграет в заключительном туре «Малагу», то станет чемпионом страны. Игра с «анчоусами» состоится 21 мая.

«Три мяча в ворота «Сельты» приблизили нас к чемпионскому титулу. Да, нас ждет еще матч против «Малаги», которая очень сильна на своем поле. Они заслуживают похвалы, но мы отправимся к ним за победой.

Роналду? Он отлично проявил себя. Это касается и чемпионата Испании, и Лиги чемпионов. Думаю, Криштиану является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», – цитирует бразильца Goal.