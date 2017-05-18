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Карлос Каземиро: Роналду отлично проявил себя в этом сезоне, он – фаворит в борьбе за «Золотой мяч»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро дал комментарий после победы над «Сельтой» в 21-м туре испанской примеры (4:1).

Отметим, что если команда Зинедина Зидана обыграет в заключительном туре «Малагу», то станет чемпионом страны. Игра с «анчоусами» состоится 21 мая. 

«Три мяча в ворота «Сельты» приблизили нас к чемпионскому титулу. Да, нас ждет еще матч против «Малаги», которая очень сильна на своем поле. Они заслуживают похвалы, но мы отправимся к ним за победой. 

Роналду? Он отлично проявил себя. Это касается и чемпионата Испании, и Лиги чемпионов. Думаю, Криштиану является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», – цитирует бразильца Goal.

Матч

Сельта - Реал - 1:4 (0:1)

Голы

Роналду 10 (0:1). Роналду 48 (0:2). Гуидетти 69 (1:2). Бензема 70 (1:3). Кроос 88 (1:4).

Состав

Сельта: Альварес, Ронкалья, Кастро, Мальо, Кабрал, Васс, Санчес (Диас М., 72), Систо (Диоп Гуйе, 80), Эрнандес, Аспас, Гуидетти (Бовю, 86)

Реал: Навас, Варан, Рамос, Данило, Марсело, Каземиро (Ковачич, 72), Кроос, Модрич, Иско (Асенсио, 84), Бензема, Роналду

Предупреждения:

Аспас, 38; Кастро, 64; Гуидетти, 66; Мальо, 73; Эрнандес, 85 - Каземиро, 30; Рамос, 85

Удаления:

Аспас, 62 - нет

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

17 мая 22:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

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