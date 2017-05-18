Фернандо Алонсо: Я осваивал пилотаж при сильном ветре
Пилот «Макларена»
Фернандо Алонсо подвел итоги третьего тренировочного дня «Инди 500».
35-летний испанец завершил день с четвертым временем. Всего за тренировку Алонсо закончил 39 кругов, тогда как большинство других участников предпочли остаться в боксах из-за сильного ветра.
«Было действительно непросто. Сегодняшние условия не помогали, поэтому для опытных парней заезды получились короткими. Но для меня любые условия – это возможность чему-то научиться.
Так что сегодня я осваивал пилотаж при сильном ветре и
настройку машины от поворота к повороту. Все прошло по плану. Параллельно
команда использовала эту сессию для поиска оптимальных регулировок двигателя,
так что день вышел продуктивным», – приводит Motorsport.com слова Алонсо.
Напомним, Алонсо готовится к гонке «500 миль Индианаполиса».