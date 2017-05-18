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Фернандо Алонсо: Я осваивал пилотаж при сильном ветре

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо подвел итоги третьего тренировочного дня «Инди 500».

35-летний испанец завершил день с четвертым временем. Всего за тренировку Алонсо закончил 39 кругов, тогда как большинство других участников предпочли остаться в боксах из-за сильного ветра.

«Было действительно непросто. Сегодняшние условия не помогали, поэтому для опытных парней заезды получились короткими. Но для меня любые условия – это возможность чему-то научиться.

Так что сегодня я осваивал пилотаж при сильном ветре и настройку машины от поворота к повороту. Все прошло по плану. Параллельно команда использовала эту сессию для поиска оптимальных регулировок двигателя, так что день вышел продуктивным», – приводит Motorsport.com слова Алонсо.

Напомним, Алонсо готовится к гонке «500 миль Индианаполиса».

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