Андрей Ватутин: Трудно ожидать от Теодосича геройских подвигов в «Финале четырех»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии одного из лидеров клуба Милоша Теодосича в преддверии «Финала четырех» Евролиги.

Напомним, Теодосич из-за травмы пропустил в мае матчи плей-офф Единой лиги ВТБ с «Астаной».

«Финал четырех» пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. ЦСКА в пятницу сыграет в полуфинале с «Олимпиакосом», в другом полуфинале встретятся «Фенербахче» и «Реал».

«Беспокоит то, что Теодосич не тренировался две недели из-за травмы стопы. Ему делали терапию. Он сыграл с болью матчи против «Басконии». Снимаю шляпу перед ними. Эти экстра-усилия привели к тому, что он не играл две недели. Теодосич выйдет (в «Финале четырех»), но как он сыграет - одному богу известно. Понятно, что все будут стараться. Но трудно ожидать от Теодосича геройских подвигов после двух недель вне тренировочного процесса», - сказал Ватутин.



