«Милан» интересуется Моратой

Форвард «Реала» Альваро Мората заинтересовал «Милан». По данным Tuttosport, 24-летний испанец, по всей видимости, покинет «Реал» ближайшим летом.

Несмотря на то, что в нынешнем сезоне Мората забил 20 голов, он редко попадает в стартовый состав команды.

Переговоры о возможном переходе Мораты в «Милан» начнутся после 3 июня, когда «Реал» сыграет с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. При этом «россонери» предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Мората остается главным кандидатом на усиление атаки «Милане», но в клубе также готовы рассмотреть вариант с приобретением форварда «Фиорентины» Николы Калинича.

Напомним, в 2014-2016 годах Мората играл в Италии за «Ювентус».