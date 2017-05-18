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«Милан» интересуется Моратой

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Форвард «Реала» Альваро Мората заинтересовал «Милан». По данным Tuttosport, 24-летний испанец, по всей видимости, покинет «Реал» ближайшим летом.

Несмотря на то, что в нынешнем сезоне Мората забил 20 голов, он редко попадает в стартовый состав команды.

Переговоры о возможном переходе Мораты в «Милан» начнутся после 3 июня, когда «Реал» сыграет с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. При этом «россонери» предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Мората остается главным кандидатом на усиление атаки «Милане», но в клубе также готовы рассмотреть вариант с приобретением форварда «Фиорентины» Николы Калинича.

Напомним, в 2014-2016 годах Мората играл в Италии за «Ювентус». 

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