Димитрис Итудис: Осознаем свою ответственность как действующие чемпионы Евролиги

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии «Финала четырех» заявил, что команда намерены защитить титул чемпионов Евролиги.

«Финал четырех» Евролиги пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. ЦСКА в пятницу сыграет в полуфинале с «Олимпиакосом», в другом полуфинале встретятся «Фенербахче» и «Реал».

«Новый формат Евролиги очень интересен нам. Нам пришлось много ездить, приходилось на ходу менять программу подготовки. Но двухкруговой турнир помогал узнать эти команды получше. У нас тоже были спады по ходу сезона, как и у других команд. Мы осознаем свою ответственность, мы действующие чемпионы. Мы постараемся защитить титул», - сказал Итудис.



