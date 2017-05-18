Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава5 : 1Питтсбург
Хоккей  США- : -Финляндия
Хоккей  Канада- : -Германия
Хоккей  Россия- : -Чехия
Хоккей  Швейцария- : -Швеция
Футбол  Лестер Сити- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Ляказетт: Мне нравится «Атлетико»

Источник:  Daily MailКомментарии

Форвард «Лиона» Александр Ляказетт признался в своих симпатиях к мадридскому «Атлетико».

«Да, они мне нравятся. У них отличные игроки, отличный тренер, хорошие болельщики, и Антуан (Гризманн) играет там.

Посмотрим, что будет в конце сезона, тогда я и подумаю о своем будущем. В прессе пишут о многих клубах, но я верю тому, что говорит мне агент», – приводит Daily Mail слова Ляказетта.

Добавим, что президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что готов отпустить лучшего бомбардира команды, если потенциальный покупатель удовлетворит финансовые запросы «ткачей».

В нынешнем сезоне 25-летний француз забил 35 голов в 44 матчах за «Лион».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Борнмут» готов заплатить «Челси» 30 миллионов фунтов за Беговича и АкеВ межсезонье «Борнмут» постарается приобрести двух игроков «Челси», сообщает The Guardian. «Вишневые» готовы заплатить «синим» 30 миллионов фунтов за голкипера Асмира Беговича и защитника Натана Аке.«Милан» интересуется МоратойФорвард «Реала» Альваро Мората заинтересовал «Милан». По данным Tuttosport, 24-летний испанец, по всей видимости, покинет «Реал» ближайшим летом.Карлос Каземиро: Роналду отлично проявил себя в этом сезоне, он – фаворит в борьбе за «Золотой мяч»Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро дал комментарий после победы над «Сельтой» в 21-м туре испанской примеры (4:1).Конте попытается уговорить Вератти стать игроком «Челси»Наставник «Челси» Антонио Конте готовится усилить свою команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun.Сабалета решил перейти в лондонский клубЗащитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета, который покинет английский клуб по окончании сезона, собирается остаться в премьер-лиге.«Милан» надеется, что «Реал» продаст Модрича по окончании сезонаНовые владельцы «Милана» готовы выделить бюджет на усиление состава, сообщает Don Balon.«Арсенал» нашел замену Бельерину в мадридском «Реале»Тренерский штаб лондонского «Арсенала» приступил к поискам замены защитнику сборной Испании Эктору Бельерину.«Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на УокераЗащитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер может сменить клуб в летнее трансферное окно. На 26-летнего игрока обороны сборной Англии претендуют «Челси» и «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.Интерес «Реала» вынудил «Челси» начать переговоры с Куртуа о новом контрактеКак сообщает Sky Sports, руководство и тренерский штаб «Челси» не собираются продавать голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа.Антуан Гризманн: «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, а Буффон – «Золотой мяч»Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн сделал прогноз на исход финала Лиги чемпионов, а также подвел итоги сезона для своей команды.Криштиану Роналду – об игре против «Сельты»: Я тоже человек, который иногда ошибаетсяНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дал комментарий после победы «сливочных» над «Сельтой» в 21-м туре испанской примеры (4:1).«Спартак» по инициативе Карреры может приобрести экс-защитника «Барселоны»«Спартак» по инициативе Карреры может приобрести экс-защитника «Барселоны»Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера начал поиски усиления состава в летнее трансферное окно.Антуан Гризманн: Покину «Атлетико» только ради Деррика РоузаФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, на которого претендует «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также другие европейские клубы, ответил на вопрос о своем будущем.Чемпионство «Монако», победа «Юве» в Кубке Италии и поражение «Питтсбурга» в Оттаве. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Американская звезда 50 Cent выступит на праздновании чемпионства «Монако»Американская звезда 50 Cent выступит на праздновании чемпионства «Монако»В ближайшее воскресенье на дворцовой площади Княжества состоится празднование чемпионства «Монако».Команды легенд «МЮ» и «Барселоны» в июне сыграют на «Камп Ноу»Команды легенд «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» летом сыграют в Испании.Зинедин Зидан: Самая сложная часть сезона у нас впередиГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Сельтой» (4:1) в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Испании.Леонарду Жардим: Чемпионство во Франции – самый важный трофей в моей карьереГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями от победы над «Сент-Этьеном» (2:0), которая принесла монегаскам чемпионство Франции.Джон Терри может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче»Защитник «Челси» Джон Терри может перейти в «Вест Бромвич», сообщает The Telegraph.«Монако» обыграл «Сент-Этьен» и стал чемпионом ФранцииФутболисты «Монако» в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Франции дома переиграли «Сент-Этьен».
Футбол
Побегалов подписал новый контракт с «Шинником»
Теннис
Кузнецова уступила Гавриловой в третьем круге турнира в Риме
Хоккей
Букмекеры считают США явным фаворитом матча с Финляндией
Велошоссе
Велогонщик оштрафован на «Джиро д’Италия» за предложение о свидании, написанное на груди
все новости
Лион
Лионкалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Антуан Гризманн
Антуан Гризманнвсе новости
Александр Ляказетт
Александр Ляказеттвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы