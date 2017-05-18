Александр Ляказетт: Мне нравится «Атлетико»

Форвард «Лиона» Александр Ляказетт признался в своих симпатиях к мадридскому «Атлетико».

«Да, они мне нравятся. У них отличные игроки, отличный тренер, хорошие болельщики, и Антуан (Гризманн) играет там.

Посмотрим, что будет в конце сезона, тогда я и подумаю о своем будущем. В прессе пишут о многих клубах, но я верю тому, что говорит мне агент», – приводит Daily Mail слова Ляказетта.

Добавим, что президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что готов отпустить лучшего бомбардира команды, если потенциальный покупатель удовлетворит финансовые запросы «ткачей».

В нынешнем сезоне 25-летний француз забил 35 голов в 44 матчах за «Лион».