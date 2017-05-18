Дмитрий Песков: Владимир Путин не увидит сегодняшний хоккейный матч

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин скорее всего не сможет посмотреть хоккейный матч чемпионата мира между сборными России и Чехии.



По словам Дмитрия Пескова, у российского лидера плотный график. У него на сегодня запланированы ещё несколько мероприятий, включая совещание с военнослужащими.

Однако он уточнил, что Путина обязательно будут держать в курсе и говорить, что происходит на площадке и информировать о счёте этой встречи.

Напомним, что четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии начнется в 17:15 по московскому времени. «Советский спорт» будет вести трансляцию этой игры.