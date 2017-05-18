Защитник ЦСКА Кулагин не сыграет с «Олимпиакосом»
Защитник ЦСКА Дмитрий Кулагин из-за травмы пропустит полуфинальный матч Евролиги с «Олимпиакосом», сообщил президент армейцев Андрей Ватутин.
Игра в Стамбуле пройдет в пятницу. В другом полуфинале встретятся «Фенербахче» и «Реал».
«Уже точно известно, что Дмитрий Кулагин не сыграет в полуфинале. И тревожит, что (Милош) Теодосич не до конца восстановился», - сказал Ватутин.
Матч
Место и дата
19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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