Елена «mEG» Урусова: Поляки просто отдыхают и экономят силы и мотивацию на более серьёзные мероприятия
Ведущая студии аналитики RuHub Елена «mEG» Урусова поделилась мнением о вылете Virtus.pro из ESL Pro League.
Напомним, что в стыковом матче европейского дивизиона Virtus.pro уступила PENTA Sports со счетом 0:2 (16:7 Inferno, 16:7 Train).
Следующие два сезона поляки будут выступать в ESL Premier League. Первый сезон лиги не будет включать слоты на Pro League.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически