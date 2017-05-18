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Елена «mEG» Урусова: Поляки просто отдыхают и экономят силы и мотивацию на более серьёзные мероприятия

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Ведущая студии аналитики RuHub Елена «mEG» Урусова поделилась мнением о вылете Virtus.pro из ESL Pro League.

Напомним, что в стыковом матче европейского дивизиона Virtus.pro уступила PENTA Sports со счетом 0:2 (16:7 Inferno, 16:7 Train).

Следующие два сезона поляки будут выступать в ESL Premier League. Первый сезон лиги не будет включать слоты на Pro League.

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