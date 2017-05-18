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Жан-Эрик Вернь: В «Ред Булле» мне обещали место в старшей команде после ухода Феттеля

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Бывший воспитанник «Ред Булла» Жан-Эрик Вернь признался, что команда обещала ему место пилота старшей команды в случае ухода Себастьяна Феттеля, однако в реальности все оказалось по-другому.

Напомним, что Вернь дебютировал в «Торо Россо» в 2012-м, однако летом 2014-го в  «Ред Булле» сообщили, что его место в сезоне-2015 займет Макс Ферстаппен. После ухода Феттеля в «Феррари» дирекция  «Ред Булла» приняла решение взять в старшую команду Даниила Квята, а в младшую – Карлоса Сайнса и Макса Ферстаппена.

«Летом я получил звонок от  «Ред Булла» о том, что Макс займет мое место. Тогда я прекрасно понял этот шаг. Ситуация была такая: «Ред Булл» - школа для молодых гонщиков, в старшей команде места нет, так что молодцы, что предупредили меня так рано.

Во время этого разговора я спросил, что будет, если уйдет Феттель, на что мне ответили, что его место в кокпите займу я.

Я хорошо проводил сезон, а в команде знали о моих сложностях по сравнению с Квятом в плане веса. К моменту ухода Феттеля я провел несколько отличных гонок.

Позже я узнал, что они изменили решение. Ситуация была не из приятных, если честно, и все сотрудники «Торо Россо» хотели оставить меня в напарниках Макса, но никто не стал менять своих решений», - цитирует Верня Autosport.

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