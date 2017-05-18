Жан-Эрик Вернь: В «Ред Булле» мне обещали место в старшей команде после ухода Феттеля
Бывший воспитанник «Ред Булла» Жан-Эрик
Вернь признался, что команда обещала ему место пилота старшей команды в случае
ухода Себастьяна Феттеля, однако в реальности все оказалось по-другому.
Напомним, что Вернь дебютировал в «Торо Россо» в
2012-м, однако летом 2014-го в «Ред
Булле» сообщили, что его место в сезоне-2015 займет Макс Ферстаппен. После
ухода Феттеля в «Феррари» дирекция «Ред
Булла» приняла решение взять в старшую команду Даниила Квята, а в младшую –
Карлоса Сайнса и Макса Ферстаппена.
«Летом я получил звонок от «Ред Булла» о том, что Макс займет мое место.
Тогда я прекрасно понял этот шаг. Ситуация была такая: «Ред Булл» - школа для
молодых гонщиков, в старшей команде места нет, так что молодцы, что
предупредили меня так рано.
Во время этого разговора я
спросил, что будет, если уйдет Феттель, на что мне ответили, что его место в кокпите
займу я.
Я хорошо проводил сезон, а в
команде знали о моих сложностях по сравнению с Квятом в плане веса. К моменту
ухода Феттеля я провел несколько отличных гонок.
Позже я узнал, что они изменили
решение. Ситуация была не из приятных, если честно, и все сотрудники «Торо
Россо» хотели оставить меня в напарниках Макса, но никто не стал менять своих
решений», - цитирует Верня Autosport.