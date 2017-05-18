Ринат Ахметов: Игроки «Шахтера» заслуживают самых громких аплодисментов за «золотой дубль»
Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил команду с
завоеванием Кубка Украины.
«Поздравляю
игроков, тренерский штаб, сотрудников клуба и всех болельщиков «Шахтера» с
яркой, красивой победой!
Кубок Украины и золотые медали чемпионата снова в руках «Шахтера». Мои игроки и тренерский штаб во главе с Паулу Фонсекой заслуживают самых громких аплодисментов стоя за «золотой дубль», который заслуженно выиграли и подарили нашим болельщикам. Спасибо, ребята, вы – победители, вы – герои.
Тысячу раз спасибо каждому, кто отдал все свои силы и вложил сердце в победу «Шахтера»! Главному тренеру Паулу Фонсеке, тренерскому штабу, игрокам, докторам и массажистам, всей огромной семье футбольного клуба «Шахтер», а самое главное – нашим болельщикам. Без вас этой победы не было бы.
Поздравляю, дорогие друзья! С победой, с «золотым дублем», - цитирует Ахметова официальный сайт «Шахтера».
Напомним, в
финале «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» со счетом 1:0.