Ринат Ахметов: Игроки «Шахтера» заслуживают самых громких аплодисментов за «золотой дубль»

Андрей Ярмоленко: В среду мы отдадим все силы и умрем на футбольном поле за победу

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко дал комментарий после поражения от «Олимпика» (1:2) в день 90-летия клуба, а также поделился ожиданиями от матча с донецким «Шахтером» в финале Кубка Украины.