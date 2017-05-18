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«Борнмут» готов заплатить «Челси» 30 миллионов фунтов за Беговича и Аке

Источник:  The GuardianКомментарии

В межсезонье «Борнмут» постарается приобрести двух игроков «Челси», сообщает The Guardian. «Вишневые» готовы заплатить «синим» 30 миллионов фунтов за голкипера Асмира Беговича и защитника Натана Аке.

29-летний вратарь из Боснии мог оказаться в «Борнмуте» еще зимой, но Антонио Конте заблокировал сделку, так как клуб не смог подыскать опытного сменщика для первого номера команды Тибо Куртуа. В нынешнем сезоне Бегович провел за «Челси» восемь матчей и только два из них – в премьер-лиге.

22-летний голландец Аке играл за «Борнмут» на правах аренды в первой половине сезона и в десяти матчах премьер-лиги забил три гола. Зимой защитник вернулся в «Челси» и сыграл в пяти матчах.

Добавим, что за тур до окончания премьер-лиги «Борнмут» занимает десятое место и в случае победы над «Лестером» имеет шансы финишировать на восьмом месте.

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