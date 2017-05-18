Россия – Чехия. Кузнецов заявлен в четвертое звено к Плотникову и Барабанову
Главный тренер
сборной России Олег Знарок назвал состав команды на матч ¼ финала чемпионата
мира с Чехией.
Россия:
Андрей Василевский (Илья Сорокин);
Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов (А) – Валерий Ничушкин;
Виктор Антипин – Антон Белов (К), Никита Гусев – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов;
Иван Проворов, Артемий Панарин – Владислав Наместников – Никита Кучеров;
Дмитрий Орлов – Артем Зуб, Сергей Плотников – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов, Владимир Ткачев.
Таким образом, в составе команды не произошло изменений по сравнению с заключительным матчем группового этапа с США (3:5).
Матч Россия – Чехия пройдет 18 мая в Париже. Начало – 17:15 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
18 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция