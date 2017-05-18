Стоффель Варндорн: Думаю, что Баттон справится в Монако

Пилот «Макларена» Стоффель Варндорн считает, что его партнер Дженсон Баттон сможет достойно выступить на Гран-при Монако.

«Полагаю, у него все будет в порядке. Он не управлял машиной Формулы-1 некоторое время – и да, это Монако. Но я считаю, что в Монако довольно медленная трасса. Это не супербыстрое кольцо, скажем так.

Я думаю, он справится. У него 17-летний опыт в Формуле-1, и он должен знать, как крутить руль. Раньше он выигрывал в Монако, так что я не вижу, почему у него могут возникнуть какие-то проблемы», - цитирует Варндорна Motorsport.com.

Напомним, что Баттон на этом этапе заменит Фернандо Алонсо