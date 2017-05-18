Вассилис Спанулис: Будем стараться подстроиться под игровой ритм ЦСКА

Защитник «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА в полуфинале Евролиги.

«Финал четырех» Евролиги пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. Действующий чемпион турнира ЦСКА в пятницу сыграет в полуфинале с «Олимпиакосом». В другом полуфинале встретятся турецкий «Фенербахче» и испанский «Реал».

«Нам предстоит очень сложный полуфинальный матч Евролиги. В ЦСКА хорошая «химия» между игроками. У этой команды есть свой игровой ритм. Мы будем стараться подстроиться под этот ритм в завтрашнем матче. Прошлые победы не дают «Олимпиакосу» преимущества над ЦСКА. Что было, то было. Нужно смотреть в будущее и думать лишь о предстоящей игре», - сказал Спанулис.