В следующем сезоне футболистов АПЛ будут дисквалифицировать за симуляцию
В английской премьер-лиге будет наказание за симуляцию. Об этом
сообщают британские СМИ.
Как сообщает ВВС, со следующего сезона изменятся правила футбольной
ассоциации Англии. После каждого матча у дисциплинарные органы будут изучать
видео с матчей на предмет симуляции.
Если будет установлено, что игрок симулировал, он будет
дисквалифицирован. Комиссия, которая будет заниматься этим вопросом, будет состоять
из одного бывшего игрока, одного экс-тренера и одного бывшего судьи.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически