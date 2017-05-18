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В следующем сезоне футболистов АПЛ будут дисквалифицировать за симуляцию

Источник:  BBCКомментарии

В английской премьер-лиге будет наказание за симуляцию. Об этом сообщают британские СМИ.

Как сообщает ВВС, со следующего сезона изменятся правила футбольной ассоциации Англии. После каждого матча у дисциплинарные органы будут изучать видео с матчей на предмет симуляции.

Если будет установлено, что игрок симулировал, он будет дисквалифицирован. Комиссия, которая будет заниматься этим вопросом, будет состоять из одного бывшего игрока, одного экс-тренера и одного бывшего судьи.

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