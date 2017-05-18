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Вячеслав Фетисов: В игре сборной России просматривались элементы «красной машины»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об игре команды на групповом этапе чемпионата мира в Кельне и Париже.

«По ходу турнира игра сборной России потихоньку отлаживалась. Стартовали мы не очень здорово: в матче со шведами сильно чувствовалась неуверенность, особенно в первых двух периодах. Только к концу матча заиграли более-менее и в итоге выиграли по буллитам. После этого игра начала постепенно улучшаться.

В целом было видно, что ребята провели групповой турнир с искрой в глазах, с желанием.

Иногда даже просматривались элементы того хоккея, в который играла еще наша, советская «красная машина», – красивая, комбинационная, напористая и, что самое главное, уверенная игра.

На Западе ведь почему прозвали нас «красной машиной» в те годы? Потому что думали, что мы тренируемся как железные, безостановочные роботы. А мы побеждали, потому что играли с душой. Эти ребята тоже играют с большим желанием», – сказал Фетисов в интервью «Газета.Ru».

Напомним, сборная России заняла второе место в группе A и в четверг сыграет в Париже в ¼ финала с Чехией. Начало матча – 17:15 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Чехия - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Орлов (Плотников, Антипин), 8:45 (1:0). Кучеров (Кузнецов, Антипин), 13:36 (2:0 - бол.).

Место и дата

18 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

Голосование: Как завершится матч сборных России и Чехии?

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Вячеслав Фетисов: В игре сборной России просматривались элементы «красной машины»
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