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Владимир Алекно: Когда-то «Белогорье» не любили, сегодня не любят «Зенит»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал, в чем секрет его команды.

Напомним, в нынешнем сезоне «Зенит» защитил чемпионские титулы в чемпионате России, Кубке России и Лиге чемпионов.

- Так было всегда - когда-то «Белогорье» не любили, сегодня не любят «Зенит», - сказал Алекно в интервью «БИЗНЕС Online». - Это вполне нормальное явление в спорте. Спонсоры, комплектуя составы команд перед сезоном, ставят высокие задачи перед всеми клубами суперлиги, считают, что есть шанс, у всех есть амбиции. И когда шансы не реализовываются, то кого-то нужно не любить. Нужно спокойно к этому относиться и просто быть сильнее. Сегодня мы побеждаем, мы сильные. В спортивной практике было не раз, что звезды не всегда побеждают. Могу сказать, что в «Зените» равнодушных нет, безразличных - нет.

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