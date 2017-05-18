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Арсений Логашов: У меня есть предложения от клубов премьер-лиги

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Тосно» Арсений Логашов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о продолжении карьеры. 

- Гендиректор «Тосно» сказал, что вы себя не проявили и покинете команду. Что думаете об этом?
- Ничего не думаю. Пока что ничего не ясно. Будем думать, как поступить дальше. Никакой конкретики нет.

- Предложения от клубов уже есть?
- Есть, но я о них не скажу, пока не подпишу контракт.

- Команды премьер-лиги?
- Да, - сказал Логашов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».  

Напомним, 25-летний Логашов подписал контракт с клубом из Ленинградской области на правах свободного агента зимой до конца сезона-2016/17. На счету футболиста пять матчей в ФНЛ.

Ранее игрок выступал за «Локомотив», «Ростов», «Факел», «Анжи», «Химки» и «Спортакадемклуб». 

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