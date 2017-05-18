Игроки «Енисея» побрили налысо пресс-атташе, который проиграл спор (видео)
Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис проиграл
спор, после чего был побрит игроками команды.
Как сообщает Газета.Ru, в августе Меркис поспорил с игроками, что если команда по итогам сезон в ФНЛ будет играть в стыковых матчах за право выйти в РФПЛ, то он побреется наголо. При этом «Енисей» за тур до окончания уже гарантировал себе попадание в стыковые матчи.
Пресс-атташе @Merkis_ в августе поспорил с футболистами "Енисея" на то, что если команда будет в "стыках" — он стрижется налысо. pic.twitter.com/Dt7NTgoU11— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 18 мая 2017 г.
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