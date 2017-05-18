Игроки «Енисея» побрили налысо пресс-атташе, который проиграл спор (видео)

Гендиректор «Динамо»: У Погребняка есть хороший вариант в Австралии, но он никуда не рвется

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о том, как клуб решает вопрос трудоустройства форварда Павла Погребняка.