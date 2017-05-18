Павлюченкова проиграла Халеп в 1/8 финала турнира в Риме
17-я ракетка мира
Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире WTA Internazionali BNL
d’Italia в Риме.
В третьем круге 25-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Симоны Халеп из Румынии (1:6, 6:4, 0:6), которая занимает четвертое место в мировом рейтинге.
Таким образом, победная серия Халеп достигла восьми матчей. Напомним, на прошлой неделе она выиграла турнир в Мадриде.
Отметим, что в семи матчах с Халеп Павлюченковой не удалось одержать ни одной победы.
Следующей соперницей 25-летней румынской теннисистки станет Анетт Контавейт, которая ранее нанесла поражение Мирьяне Лючич-Барони.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d’Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Халеп С. (Румыния) - 1:6, 6:4, 0:6
Место и дата
18 мая 13:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Контавейт А. (Эстония) - Лючич-Барони М. (Хорватия) - 6:1, 6:1
Место и дата
18 мая 12:00, , Онлайн-трансляция