Na`Vi укомплектовала состав по League of Legends

Natus Vincere укомплектовала состав по League of Legends на летний сплит Континентальной Лиги 2017.



Организация не стала продлевать контракт с игроком средней линии Себастианом «niQ» Робаком. Его заменит Виктор «Piter Pokir» Пачкунов, ранее выступавший за Virtus.pro и Vaevictic eSports. Роль лесника займет серб Алекс «DoubleAim» Станкович — серебряный призёр прошлого сплита.



«При формировании состава команды на летний сезон в первую очередь мы отталкивались от того, кто у нас будет выступать на позиции «леса». И нельзя было не обратить внимания на DoubleAim, который в предыдущем сплите продемонстрировал впечатляющий результат. Мы достаточно быстро нашли общий язык и пришли к выводу, что хотим поработать вместе в следующем сезоне. Возможность начать сотрудничество с Piter Pokir для нас тоже стала благоприятной: тот факт, что последний сезон Виктор провел в Лиге претендентов, вовсе не говорит о его игровом спаде, сейчас он набрал хорошую форму и продолжает ее улучшать, тем более опыта выступлений даже против самых высококлассных игроков нашего региона ему не занимать. Конечно, я рад поприветствовать в рядах Na`Vi новобранцев. Также хочу поблагодарить Себастиана за его отдачу во время очень непростого весеннего сезона и за то, как он принял наше решение об изменении состава команды», — прокомментировал менеджер команды Natus Vincere по League of Legends Ярослав «N1ghtEnd» Клочко.



Состав Natus Vincere по League of Legends:



Симон «Zvene» Свенссон

Алекса «DoubleAim» Станкович

Виктор «Piter Pokir» Пачкунов

Владислав «aMiracle» Щербина

Артур «Skash» Ермолаев



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