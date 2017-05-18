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Na`Vi укомплектовала состав по League of Legends

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Natus Vincere укомплектовала состав по League of Legends на летний сплит Континентальной Лиги 2017.

Организация не стала продлевать контракт с игроком средней линии Себастианом «niQ» Робаком. Его заменит Виктор «Piter Pokir» Пачкунов, ранее выступавший за Virtus.pro и Vaevictic eSports. Роль лесника займет серб Алекс «DoubleAim» Станкович — серебряный призёр прошлого сплита.

«При формировании состава команды на летний сезон в первую очередь мы отталкивались от того, кто у нас будет выступать на позиции «леса». И нельзя было не обратить внимания на DoubleAim, который в предыдущем сплите продемонстрировал впечатляющий результат. Мы достаточно быстро нашли общий язык и пришли к выводу, что хотим поработать вместе в следующем сезоне. Возможность начать сотрудничество с Piter Pokir для нас тоже стала благоприятной: тот факт, что последний сезон Виктор провел в Лиге претендентов, вовсе не говорит о его игровом спаде, сейчас он набрал хорошую форму и продолжает ее улучшать, тем более опыта выступлений даже против самых высококлассных игроков нашего региона ему не занимать. Конечно, я рад поприветствовать в рядах Na`Vi новобранцев. Также хочу поблагодарить Себастиана за его отдачу во время очень непростого весеннего сезона и за то, как он принял наше решение об изменении состава команды», — прокомментировал менеджер команды Natus Vincere по League of Legends Ярослав «N1ghtEnd» Клочко.

Состав Natus Vincere по League of Legends:

Симон «Zvene» Свенссон
Алекса «DoubleAim» Станкович
Виктор «Piter Pokir» Пачкунов
Владислав «aMiracle» Щербина
Артур «Skash» Ермолаев

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