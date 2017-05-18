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Болельщики «Автомобилиста» разрисуют лед домашней арены

Источник:  Znak.comКомментарии

21 мая все болельщики «Автомобилиста» смогут разрисовать яркими красками лед КРК «Уралец». Именно здесь команда проводит домашние матчи.

Как сообщает Znak.com, все необходимые для рисования материалы — кисти и 50 литров краски — будут предоставлены клубом.

После того как на льду не останется свободного места, будет сделана большая фотография, а затем лед растопят. Таким образом, арена уйдет на летний режим работы.

Акция будет сопровождаться конкурсом. Самые интересные и яркие будут затем напечатаны в виде почтовых открыток, а победитель получит главный приз — именной свитер «Автомобилиста» нового сезона.

Отметим, что традиционная акция, которая проходит по окончании сезона перед летними месяцами.

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