Болельщики «Автомобилиста» разрисуют лед домашней арены
21 мая все болельщики «Автомобилиста» смогут
разрисовать яркими красками лед КРК «Уралец». Именно здесь команда
проводит домашние матчи.
Как сообщает Znak.com, все необходимые
для рисования материалы — кисти и 50 литров краски — будут предоставлены клубом.
После того как на льду не останется свободного
места, будет сделана большая фотография, а затем лед растопят. Таким образом,
арена уйдет на летний режим работы.
Акция будет сопровождаться конкурсом. Самые
интересные и яркие будут затем напечатаны в виде почтовых открыток, а победитель
получит главный приз — именной свитер «Автомобилиста» нового сезона.
Отметим, что традиционная акция, которая проходит по окончании сезона перед летними месяцами.
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