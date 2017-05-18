Илюмжинов договорился о дружеском шахматном матче между детьми из Северной и Южной Кореи

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал о том, как за счет шахмат старается сблизить враждующие страны.

«Недавно я посетил Сеул и Пхеньян. По итогам переговоров с руководством этих стран мы достигли договоренности, что на 38-й параллели – демаркационной линии, разделяющей Южную и Северную Корею, – мы установим 100 шахматных досок и привезем на «Дружеский матч» по 100 детей из Сеула и Пхеньяна. Тяжело ли было договориться с северокорейской стороной? Я бы не сказал. В министерстве образования и министерстве спорта нам пошли навстречу.

В этом году я встречался с президентом Палестины Махмудом Аббасом, чуть ранее вел переговоры с руководством Израиля по этому вопросу. Пока мы планируем организовать матч на месте строительства стены, разделяющей Израиль и Палестину. Установим тысячу досок и проведем там игру между израильскими и палестинскими детьми. Шахматы всегда были за мир, поэтому надеюсь, что наши инициативы позволят сблизить эти народы», – приводят «Известия» слова Илюмжинова.

Напомним, Илюмжинов занимает пост президента ФИДЕ с ноября 1995 года. Он переизбирался в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.