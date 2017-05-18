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Рене Фазель: Белоруссия и Латвия имеют больше шансов получить чемпионат мира, чем Финляндия

Источник:  RT на русскомКомментарии

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель считает, что совместная заявка Белоруссии и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года имеет большие шансы на успех.

Отметим, что соперником совместной заявки двух стран на проведение турнира является заявка Финляндии.

«Обе эти заявки интересны. Хотел бы отметить, что чемпионат мира по хоккею был проведён в Минске в 2014 году на самом высоком уровне и хорошо запомнился многим болельщикам. Я считаю, что Минск и Рига имеют больше шансов на успех, нежели Финляндия: 60% против 40%. В любом случае мы все узнаем в пятницу», — цитирует Фазеля RT.

Организатор чемпионата мира 2021 года  определится 19 мая.

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