Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава5 : 1Питтсбург
Хоккей  США0 : 0Финляндия
Хоккей  Канада- : -Германия
Хоккей  Россия2 : 0Чехия
Хоккей  Швейцария- : -Швеция
Футбол  Лестер Сити- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Габулов включен в расширенный состав сборной России вместо Лунева

Источник:  РФСКомментарии

Голкипер «Арсенала» Владимир Габулов включен в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций.

33-летний вратарь заменит в списке голкипера «Зенита» Андрея Лунева, который в среду получил травму в матче 29-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:0).

Напомним, Габулов пропустил первую половину сезону, а зимой подписал контракт с «Арсеналом».

В 12 матчах премьер-лиги Габулов пять раз сыграл «на ноль» и пропустил 16 голов.

Добавим, что в расширенный состав сборной России также включены голкиперы Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гильерме («Локомотив») и Александр Беленов («Анжи»).

В составе сборной России Габулов провел десять матчей и пропустил шесть голов. Он входил в состав команды на Евро-2008 и получил бронзовую медаль.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Черчесов: Габулов знаком с нашими требованиями, другому потребовалось бы больше время для адаптацииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал включение голкипера «Арсенала» Владимира Габулова в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций.Год первого Кубка конфедераций под ритмы отечественной и зарубежной эстрадыГод первого Кубка конфедераций под ритмы отечественной и зарубежной эстрадыБуквально через месяц в нашей стране стартует Кубок конфедераций, поэтому мы решили прогуляться по волнам нашей памяти.Арсений Логашов: У меня есть предложения от клубов премьер-лигиЗащитник «Тосно» Арсений Логашов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о продолжении карьеры.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 29-го тура РФПЛДевушки с полей. Самые красивые болельщицы 29-го тура РФПЛ«Советский спорт» вновь собрал самых привлекательных болельщиц. На этот раз с матчей 29-го тура чемпионата России.«Спасибо Дюкову». Как «Тосно» договорилось играть на «Петровском»«Спасибо Дюкову». Как «Тосно» договорилось играть на «Петровском»Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и владелец «Тосно» Борис Пайкин ответили на все вопросы о новом клубе в РФПЛ.Самый предсказуемый тур: итоги 29-го тура «Гонки за золотом»Самый предсказуемый тур: итоги 29-го тура «Гонки за золотом»«Советский спорт» подводит итоги очередного тура «Гонки за золотом» – конкурса экспертовКак «Спартак» шел к золоту. Часть четвертая: трансферы (видео)Как «Спартак» шел к золоту. Часть четвертая: трансферы (видео)«Советский спорт» продолжает мини-сериал, рассказывающий о том, как «Спартак» шел к первому чемпионскому титулу за 16 лет.Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит», Егоров – «Арсенал» и «Спартак»Стали известны арбитры, которые 21 мая будут работать на матчах заключительного тура премьер-лиги.«Мясные специально сольют «Арсеналу», чтоб меньше газовых было». Обзор гостевых«Мясные специально сольют «Арсеналу», чтоб меньше газовых было». Обзор гостевых«Советский спорт» подводит итоги 29-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.ФИФА: Сюжет церемонии открытия Кубка конфедераций расскажет о культуре, истории и природе РоссииКак сообщает пресс-служба ФИФА, сюжет церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 расскажет о традициях, истории, культуре и природе России.КДК РФС не будет рассматривать отмену пресс-конференции после матча «Спартак» – «Терек»Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать отмену пресс-конференции главных тренеров после матча 29-го тура премьер-лиги «Спартак» – «Терек» на «Открытие Арене».ФК «Тосно» не будет менять название«Тосно» сохранит нынешнее название в следующем сезоне, в котором команда будет выступать в премьер-лиге.Лунев из-за травмы пропустит неделю и не сыграет против «Локомотива»Как сообщает «Спорт FM», голкипер «Зенита» Андрей Лунев выбыл из-за травмы на одну неделю.Германия лишила Кубок конфедераций многих звезд. Насколько плохой у них состав?Германия лишила Кубок конфедераций многих звезд. Насколько плохой у них состав?Минимум чемпионов мира, один победитель Бундеслиги, семеро полных новичков – из-за Германии Кубок конфедераций стал значительно скучнее.Домашним стадионом «Тосно» будет «Петровский», запасным – арена «Амкара»Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области в качестве основной арены заявит «Петровский», а запасным станет стадион «Звезда» в Перми.Церемонию открытия Кубка конфедераций подготовит Первый каналЦеремония открытия Кубка Конфедераций начнется в 16:00, за 2 часа до начала матча-открытия на стадионе «Санкт-Петербург».Евгений Ловчев: Глушаков почувствовал, что такое спартаковский духЕвгений Ловчев: Глушаков почувствовал, что такое спартаковский духОбозреватель «Советского спорта» – о победе «Спартака» над «Тереком» (3:0) в 29-м туре РФПЛ.Владелец «Тосно»: Благодаря губернатору области, мы смогли договориться с «Петровским»Владелец «Тосно» Борис Пайкин поделился мнением о выходе команды в премьер-лигу.Артур Григорьянц: По матчу «Рубин» – ЦСКА рассмотрим удаление Цакташа, он будет приглашен на заседаниеГлава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит удаление полузащитника казанского «Рубина» Мийо Цакташа в матче 29-го тура чемпионата России с московским ЦСКА.Леонид Федун: Есть проект увеличения вместимости «Открытие Арены» на пять тысячВладелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что чемпионство поможет клубу на пути самоокупаемости, а также высказался о возможном увеличении вместимости «Открытия Арены».
Теннис
Павлюченкова проиграла Халеп в 1/8 финала турнира в Риме
Футбол
Игроки «Енисея» побрили налысо пресс-атташе, который проиграл спор (видео)
Футбол
Арсений Логашов: У меня есть предложения от клубов премьер-лиги
Хоккей
Вячеслав Фетисов: В игре сборной России просматривались элементы «красной машины»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Владимир Габулов
Владимир Габуловвсе новости
Андрей Лунев
Андрей Луневвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости