Габулов включен в расширенный состав сборной России вместо Лунева
Голкипер «Арсенала»
Владимир Габулов включен в расширенный состав сборной России на Кубок
конфедераций.
33-летний вратарь заменит в списке голкипера «Зенита» Андрея Лунева, который в среду получил травму в матче 29-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:0).
Напомним, Габулов пропустил первую половину сезону, а зимой подписал контракт с «Арсеналом».
В 12 матчах премьер-лиги Габулов пять раз сыграл «на ноль» и пропустил 16 голов.
Добавим, что в расширенный состав сборной России также включены голкиперы Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гильерме («Локомотив») и Александр Беленов («Анжи»).
В составе сборной России Габулов провел десять матчей и пропустил шесть голов. Он входил в состав команды на Евро-2008 и получил бронзовую медаль.
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