Станислав Черчесов: Габулов знаком с нашими требованиями, другому потребовалось бы больше время для адаптации

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал включение голкипера «Арсенала» Владимира Габулова в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций.

«Сожалеем о том, что попавший в расширенный список Андрей Лунев, на которого тренерский штаб рассчитывал как в данный момент, так и в перспективе, получил травму и выбыл из числа кандидатов на участие в Кубке Конфедераций. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй.

В то же время мы приняли решение включить вместо него в список голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова. Это обусловлено несколькими обстоятельствами. Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную (10 матчей), хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира», – приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.