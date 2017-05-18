Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава5 : 1Питтсбург
Хоккей  США0 : 0Финляндия
Хоккей  Канада- : -Германия
Хоккей  Россия2 : 0Чехия
Хоккей  Швейцария- : -Швеция
Футбол  Лестер Сити- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: Габулов знаком с нашими требованиями, другому потребовалось бы больше время для адаптации

Источник:  РФСКомментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал включение голкипера «Арсенала» Владимира Габулова в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций.

«Сожалеем о том, что попавший в расширенный список Андрей Лунев, на которого тренерский штаб рассчитывал как в данный момент, так и в перспективе,  получил травму и выбыл из числа кандидатов на участие в Кубке Конфедераций. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй.

В то же время мы приняли решение включить вместо него в список голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова. Это обусловлено несколькими обстоятельствами. Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную (10 матчей), хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира», – приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Габулов включен в расширенный состав сборной России вместо ЛуневаГолкипер «Арсенала» Владимир Габулов включен в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций.Год первого Кубка конфедераций под ритмы отечественной и зарубежной эстрадыГод первого Кубка конфедераций под ритмы отечественной и зарубежной эстрадыБуквально через месяц в нашей стране стартует Кубок конфедераций, поэтому мы решили прогуляться по волнам нашей памяти.Арсений Логашов: У меня есть предложения от клубов премьер-лигиЗащитник «Тосно» Арсений Логашов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о продолжении карьеры.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 29-го тура РФПЛДевушки с полей. Самые красивые болельщицы 29-го тура РФПЛ«Советский спорт» вновь собрал самых привлекательных болельщиц. На этот раз с матчей 29-го тура чемпионата России.«Спасибо Дюкову». Как «Тосно» договорилось играть на «Петровском»«Спасибо Дюкову». Как «Тосно» договорилось играть на «Петровском»Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и владелец «Тосно» Борис Пайкин ответили на все вопросы о новом клубе в РФПЛ.Самый предсказуемый тур: итоги 29-го тура «Гонки за золотом»Самый предсказуемый тур: итоги 29-го тура «Гонки за золотом»«Советский спорт» подводит итоги очередного тура «Гонки за золотом» – конкурса экспертовКак «Спартак» шел к золоту. Часть четвертая: трансферы (видео)Как «Спартак» шел к золоту. Часть четвертая: трансферы (видео)«Советский спорт» продолжает мини-сериал, рассказывающий о том, как «Спартак» шел к первому чемпионскому титулу за 16 лет.Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит», Егоров – «Арсенал» и «Спартак»Стали известны арбитры, которые 21 мая будут работать на матчах заключительного тура премьер-лиги.«Мясные специально сольют «Арсеналу», чтоб меньше газовых было». Обзор гостевых«Мясные специально сольют «Арсеналу», чтоб меньше газовых было». Обзор гостевых«Советский спорт» подводит итоги 29-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.ФИФА: Сюжет церемонии открытия Кубка конфедераций расскажет о культуре, истории и природе РоссииКак сообщает пресс-служба ФИФА, сюжет церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 расскажет о традициях, истории, культуре и природе России.КДК РФС не будет рассматривать отмену пресс-конференции после матча «Спартак» – «Терек»Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать отмену пресс-конференции главных тренеров после матча 29-го тура премьер-лиги «Спартак» – «Терек» на «Открытие Арене».ФК «Тосно» не будет менять название«Тосно» сохранит нынешнее название в следующем сезоне, в котором команда будет выступать в премьер-лиге.Лунев из-за травмы пропустит неделю и не сыграет против «Локомотива»Как сообщает «Спорт FM», голкипер «Зенита» Андрей Лунев выбыл из-за травмы на одну неделю.Германия лишила Кубок конфедераций многих звезд. Насколько плохой у них состав?Германия лишила Кубок конфедераций многих звезд. Насколько плохой у них состав?Минимум чемпионов мира, один победитель Бундеслиги, семеро полных новичков – из-за Германии Кубок конфедераций стал значительно скучнее.Домашним стадионом «Тосно» будет «Петровский», запасным – арена «Амкара»Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области в качестве основной арены заявит «Петровский», а запасным станет стадион «Звезда» в Перми.Церемонию открытия Кубка конфедераций подготовит Первый каналЦеремония открытия Кубка Конфедераций начнется в 16:00, за 2 часа до начала матча-открытия на стадионе «Санкт-Петербург».Евгений Ловчев: Глушаков почувствовал, что такое спартаковский духЕвгений Ловчев: Глушаков почувствовал, что такое спартаковский духОбозреватель «Советского спорта» – о победе «Спартака» над «Тереком» (3:0) в 29-м туре РФПЛ.Владелец «Тосно»: Благодаря губернатору области, мы смогли договориться с «Петровским»Владелец «Тосно» Борис Пайкин поделился мнением о выходе команды в премьер-лигу.Артур Григорьянц: По матчу «Рубин» – ЦСКА рассмотрим удаление Цакташа, он будет приглашен на заседаниеГлава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит удаление полузащитника казанского «Рубина» Мийо Цакташа в матче 29-го тура чемпионата России с московским ЦСКА.Леонид Федун: Есть проект увеличения вместимости «Открытие Арены» на пять тысячВладелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что чемпионство поможет клубу на пути самоокупаемости, а также высказался о возможном увеличении вместимости «Открытия Арены».
Теннис
Павлюченкова проиграла Халеп в 1/8 финала турнира в Риме
Футбол
Игроки «Енисея» побрили налысо пресс-атташе, который проиграл спор (видео)
Футбол
Арсений Логашов: У меня есть предложения от клубов премьер-лиги
Хоккей
Вячеслав Фетисов: В игре сборной России просматривались элементы «красной машины»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Владимир Габулов
Владимир Габуловвсе новости
Андрей Лунев
Андрей Луневвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости