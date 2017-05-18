Шарапова не получит wild card на Уимблдоне
Оргкомитет Уимблдона не планирует
предоставлять российской теннисистке Марии Шараповой wild card для участия в соревнованиях. Против
этого выступает глава
комитета по wild card турнира
Тим Хенмен.
Как сообщает RT, в случае отказа в выдаче приглашения на турнир Шараповой
придётся пробиваться в основную сетку соревнований через квалификацию.
Россиянка уже имеет в своем активе нужное количество очков для участия в
предварительных матчах Уимблдона.
Отметим, что ранее Шараповой отказали в wild card на «Ролан Гаррос».
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