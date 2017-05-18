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Шарапова не получит wild card на Уимблдоне

Источник:  RT на русскомКомментарии

Оргкомитет Уимблдона не планирует предоставлять российской теннисистке Марии Шараповой wild card для участия в соревнованиях. Против этого выступает глава комитета по wild card турнира Тим Хенмен.

Как сообщает RT, в случае отказа в выдаче приглашения на турнир Шараповой придётся пробиваться в основную сетку соревнований через квалификацию. Россиянка уже имеет в своем активе нужное количество очков для участия в предварительных матчах Уимблдона.

Отметим, что ранее Шараповой отказали в wild card на «Ролан Гаррос».

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