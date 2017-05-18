Видео голов матча Россия – Чехия
В эти минуты проходит четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Чехии.
Текстовая трансляция ЗДЕСЬ. «Советский спорт» предлагает вам видео голов встречи.
Соло Орлова - этот гол явно достоин вашего лайка. Ведём 1:0! pic.twitter.com/DKiurnLUtV— Хоккей России (@russiahockey) 18 мая 2017 г.
Куууч! После паса Кузнецова настоящее попадание на 💯/💯. 2:0! pic.twitter.com/8mqtliPJB6— Хоккей России (@russiahockey) 18 мая 2017 г.
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