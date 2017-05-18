Макарова уступила Бертенс в 1/8 финала турнира в Риме
Матч 1/8 финала
турнира WTA в Риме (Италия) между россиянкой
Екатериной Макаровой и голландкой Кики Бертенс завершился победой голландской
теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (3), 1:6 в пользу Бертенс.
Матч продолжался один час и 49 минут. У Бертенс пять эйсов и столько же двойных ошибок. Макарова не сделала ни одного эйса при одной двойной ошибки.
В следующем раунде Бертенс
сыграет Дарьей Гавриловой из Австралии.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d’Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Макарова Е. (Россия) - Бертенс К. (Голландия) - 6:7, 1:6
Место и дата
18 мая 15:00, , Онлайн-трансляция
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