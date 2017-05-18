ЦСКА сообщил о травмах В. Березуцкого, Васина, Игнашевича, Фернандеса и Натхо после матча с «Рубином»
Пять игроков ЦСКА получили травмы во
время матча 29-го тура чемпионата России против «Рубина». Об этом сообщает
официальный сайт московских армейцев.
Сообщается,
что у Василия Березуцкого и Виктора Васина — травмы мягких тканей голени. У
Сергея Игнашевича травма костей левой стопы. У Марио Фернандеса во время одного
из столкновений с соперником случился рецидив старой травмы носа. У Бибраса
Натхо сильный ушиб передней поверхности голени.
Также сообщается, что решение об участии данных игроков во встрече 30 тура с «Анжи» будет принято накануне матча. Напомним, что ЦСКА победил «Рубин» со счетом 2:0.
Матч
Голы
Витиньо 72 (0:1). Дзагоев 90 (0:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Санчес, Кузьмин (Сонг, 55), Самбрано, Ткачук, Мвила (Ахметов, 87), Цакташ, Камболов, Жонатас, Рочина (Махатадзе, 64), Канунников
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Щенников (Миланов, 71), Березуцкий В. (Дзагоев, 57), Фернандес, Головин, Вернблум, Натхо, Чалов (Тошич, 89), Витиньо
Удаления:
Цакташ, 49 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция