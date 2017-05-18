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ЦСКА сообщил о травмах В. Березуцкого, Васина, Игнашевича, Фернандеса и Натхо после матча с «Рубином»

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Пять игроков ЦСКА получили травмы во время матча 29-го тура чемпионата России против «Рубина». Об этом сообщает официальный сайт московских армейцев.

Сообщается, что у Василия Березуцкого и Виктора Васина — травмы мягких тканей голени. У Сергея Игнашевича травма костей левой стопы. У Марио Фернандеса во время одного из столкновений с соперником случился рецидив старой травмы носа. У Бибраса Натхо сильный ушиб передней поверхности голени.

Также сообщается, что решение об участии данных игроков во встрече 30 тура с «Анжи» будет принято накануне матча. Напомним, что ЦСКА победил «Рубин» со счетом 2:0.

Матч

Рубин - ЦСКА - 0:2 (0:0)

Голы

Витиньо 72 (0:1). Дзагоев 90 (0:2).

Состав

Рубин: Рыжиков, Санчес, Кузьмин (Сонг, 55), Самбрано, Ткачук, Мвила (Ахметов, 87), Цакташ, Камболов, Жонатас, Рочина (Махатадзе, 64), Канунников

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Щенников (Миланов, 71), Березуцкий В. (Дзагоев, 57), Фернандес, Головин, Вернблум, Натхо, Чалов (Тошич, 89), Витиньо

Удаления:

Цакташ, 49 - нет

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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