ЦСКА сообщил о травмах В. Березуцкого, Васина, Игнашевича, Фернандеса и Натхо после матча с «Рубином»

Пять игроков ЦСКА получили травмы во время матча 29-го тура чемпионата России против «Рубина». Об этом сообщает официальный сайт московских армейцев.

Сообщается, что у Василия Березуцкого и Виктора Васина — травмы мягких тканей голени. У Сергея Игнашевича травма костей левой стопы. У Марио Фернандеса во время одного из столкновений с соперником случился рецидив старой травмы носа. У Бибраса Натхо сильный ушиб передней поверхности голени.

Также сообщается, что решение об участии данных игроков во встрече 30 тура с «Анжи» будет принято накануне матча. Напомним, что ЦСКА победил «Рубин» со счетом 2:0.