Евгений Пашутин покинул пост главного тренера УНИКСа, сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны расторгли соглашение о сотрудничестве.

Пашутин впервые возглавил УНИКС в 2010 году и выиграл в 2011 году с ним Еврокубок.

Внлвь став главным тренером казанцев в 2014 году, он привел их к серебряным медалям Единой лиги ВТБ сезона-2015/16 и вывел в Евролигу. В сезоне-2016/17 казанцы стали пятыми в регулярном первенстве Лиги ВТБ и выбыли в четвертьфинале плей-офф. Регулярный чемпионат Евролиги УНИКС завершил на 15-м месте.