Застройщики недосыпали на площадку вокруг стадиона «Санкт-Петербург» около 600 тысяч кубов песка
Площадка вокруг стадиона «Санкт-Петербург» может превратиться в болото. Об
этом сказали представители одной из компаний-подрядчиков стадиона.
Как сообщил представитель компании «Леокам» они получили два заказа на
благоустройство: первый — по прилегающей к стадиону территории, второй — по
отделке фасадов и холмов самого комплекса. Взявшись за первую часть заказа,
строители поняли, что прежние застройщики недосыпали на площадку около 600
тысяч кубов песка. Это примерно 20 тысяч самосвалов.
«Также отсутствовали
щебёночные сваи и береговое укрепление. Песок был использован еще не того
качества, которое требовалось по документам. Это все ведет к тому, что в скором
времени под слоем асфальта появится болото», - сказал представитель компании
Станислав Шайдуров. Его слова приводит Life.ru.
Напомним, что стадион «Санкт-Петербург»
будет принимать матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.