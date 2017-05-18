Застройщики недосыпали на площадку вокруг стадиона «Санкт-Петербург» около 600 тысяч кубов песка

Площадка вокруг стадиона «Санкт-Петербург» может превратиться в болото. Об этом сказали представители одной из компаний-подрядчиков стадиона.

Как сообщил представитель компании «Леокам» они получили два заказа на благоустройство: первый — по прилегающей к стадиону территории, второй — по отделке фасадов и холмов самого комплекса. Взявшись за первую часть заказа, строители поняли, что прежние застройщики недосыпали на площадку около 600 тысяч кубов песка. Это примерно 20 тысяч самосвалов.

«Также отсутствовали щебёночные сваи и береговое укрепление. Песок был использован еще не того качества, которое требовалось по документам. Это все ведет к тому, что в скором времени под слоем асфальта появится болото», - сказал представитель компании Станислав Шайдуров. Его слова приводит Life.ru.

Напомним, что стадион «Санкт-Петербург» будет принимать матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.