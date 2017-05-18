Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава5 : 1Питтсбург
Хоккей  США0 : 2Финляндия
Хоккей  Канада- : -Германия
Хоккей  Россия3 : 0Чехия
Хоккей  Швейцария- : -Швеция
Футбол  Лестер Сити- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Исполком ФФККР признал результаты выступлений российских фигуристов в прошедшем сезоне удовлетворительными

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России на своем заседании поддержал принятое ранее решение экспертного совета министерства спорта РФ и признал результаты выступления российских фигуристов в сезоне 2016/2017 удовлетворительными.

Члены исполкома определили составы кандидатов в сборные команды страны на сезон 2017/2018, календарь и положение о всероссийских соревнованиях предстоящего сезона, а также рассмотрели ряд других вопросов.

Составы российских команд будут утверждены после контрольных прокатов, которые пройдут 10-11 августа в Новогорске (юниоры) и 9-10 сентября в Сочи (взрослые).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
«МЮ» хочет приобрести у «Ромы» Наингголана
Футбол
Чупо-Мотинг не включен в состав сборной Камеруна на Кубок конфедераций
Футбол
Застройщики недосыпали на площадку вокруг стадиона «Санкт-Петербург» около 600 тысяч кубов песка
Баскетбол
Пашутин покинул пост главного тренера УНИКСа
все новости