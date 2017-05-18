Исполком ФФККР признал результаты выступлений российских фигуристов в прошедшем сезоне удовлетворительными

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России на своем заседании поддержал принятое ранее решение экспертного совета министерства спорта РФ и признал результаты выступления российских фигуристов в сезоне 2016/2017 удовлетворительными.

Члены исполкома определили составы кандидатов в сборные команды страны на сезон 2017/2018, календарь и положение о всероссийских соревнованиях предстоящего сезона, а также рассмотрели ряд других вопросов.

Составы российских команд будут утверждены после контрольных прокатов, которые пройдут 10-11 августа в Новогорске (юниоры) и 9-10 сентября в Сочи (взрослые).