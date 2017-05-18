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Вячеслав Булавин: Не сказал бы, что травма Лунева ослабит «Зенит» перед «Локомотивом»

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением об игре сине-бело-голубых против «Краснодара» и о травме вратаря петербуржцев Андрея Лунева.

- В начале игры у «Зенита было превосходство: забили гол, больше владели мячом. Меня удивила игра «Краснодара» в первом тайме – не было видно самоотдачи, команда не смотрелась. Хотелось посмотреть на Смолова, но он был перекрыт – очень сконцентрировано сыграла линия обороны. Во втором тайме «Зенит» стал неузнаваем. Это уже не первая игра, когда второй тайм «Зенит» играет хуже, чем первый. Но надо отдать должное «Краснодару». Наверное, досталось от тренеров в перерыве, и движения стало больше, моменты появились.

- Травма Лунева ослабит «Зенит» перед игрой с «Локомотивом»?

- Не сказал бы, что ослабит. Играли же без него с другим вратарем и в отдельных играх выглядели неплохо. Вчера Лодыгин вышел на замену и два опасных момента ликвидировал. Если бы Лунев на сезон выбыл – это другое дело, а тут осталась одна игра, - сказал Булавин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.

При отражении мяча после штрафного удара на 42-й минуте Андрей Лунев получил травму, ударившись о штангу. Его заменил Юрий Лодыгин. После матча Мирча Луческу сообщил, что у Лунева повреждено колено.

Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.

В заключительном туре РФПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Оба матча состоятся 21 мая и начнутся в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

Зенит - Краснодар - 1:0 (1:0)

Голы

Дзюба 12 (1:0).

Состав

Зенит: Лунев (Лодыгин, 45), Кришито, Смольников, Нету, Жирков (Ломбертс, 90), Маурисио (Юсупов, 75), Жулиано, Хави Гарсия, Данни, Кокорин, Дзюба

Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Перейра (Вандерсон, 57), Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75), Мамаев, Классон, Петров (Лаборде, 88), Смолов

Предупреждения:

Хави Гарсия, 61 - Каборе, 71

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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