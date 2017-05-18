Чупо-Мотинг не включен в состав сборной Камеруна на Кубок конфедераций

читайте также

Станислав Черчесов: Габулов знаком с нашими требованиями, другому потребовалось бы больше время для адаптации Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал включение голкипера «Арсенала» Владимира Габулова в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций.

Габулов включен в расширенный состав сборной России вместо Лунева Голкипер «Арсенала» Владимир Габулов включен в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций.

Год первого Кубка конфедераций под ритмы отечественной и зарубежной эстрады Буквально через месяц в нашей стране стартует Кубок конфедераций, поэтому мы решили прогуляться по волнам нашей памяти.

ФИФА: Сюжет церемонии открытия Кубка конфедераций расскажет о культуре, истории и природе России Как сообщает пресс-служба ФИФА, сюжет церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 расскажет о традициях, истории, культуре и природе России.

Германия лишила Кубок конфедераций многих звезд. Насколько плохой у них состав? Минимум чемпионов мира, один победитель Бундеслиги, семеро полных новичков – из-за Германии Кубок конфедераций стал значительно скучнее.

Церемонию открытия Кубка конфедераций подготовит Первый канал Церемония открытия Кубка Конфедераций начнется в 16:00, за 2 часа до начала матча-открытия на стадионе «Санкт-Петербург».

«Думал, мне суждено умереть молодым». Очень крутой тренер соперника России Энтони Хадсону 36 лет, и он – самый молодой тренер на Кубке Конфедерации. «Советский спорт» рассказывает, через что ему пришлось пройти.

Никита Симонян: Сборная Германии по футболу будет интересна на Кубке конфедераций и без лидеров Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал состав сборной Германии на предстоящий Кубок Конфедераций.

Йоахим Лев: Германия представит на Кубке конфедераций перспективную команду Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал заявку команды на Кубок конфедераций-2017.

Константин Генич: В мае снег идет, может и сборная России выиграет Кубок Конфедераций? Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный грядущему Кубку Конфедераций-2017, который состоится в России.

Тер Штеген, Сане и Мустафи вошли в состав сборной Германии на Кубок конфедераций-2017 Тренерский штаб сборной Германии огласил список игроков, которые отправятся на Кубок Конфедераций-2017.

В московском метро появится возможность сыграть в настольный футбол 10 июня в переходах московского метрополитена появятся два стола для настольного футбола.

Мексика объявила расширенный состав на Кубок конфедераций Объявлен расширенный состав сборной Мексики на Кубок конфедераций, который пройдет в Москве с 17 июня по 2 июля.

Петербург планирует возместить 10% стоимости стадиона с подрядчиков строительства Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что город планирует возместить 10 процентов стоимости стадиона с его подрядчиков.

Игорь Албин: Матч открытия Кубка конфедераций железобетонно пройдет на стадионе при хорошем газоне Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал работу над газоном стадиона «Санкт-Петербург».

Мяч в спину: как биатлон пострадал из-за Кубка конфедераций Трагикомическая история о том, как после президентского указа жизнь стрелков и биатлонистов внезапно сильно осложнилась.

«Чемпионство «Спартака» – плохо». Трогательное прощание легенды «Зенита» (видео) Бельгиец Нико Ломбертс – игрок «Зенита» последнюю неделю. Он душевно попрощался накануне завершающей домашней игры.

Кокорин и Шатов вне состава сборной, победы Шараповой и российских хоккеистов. Главные новости дня «Советский спорт» представляет главные новости понедельника.

Фраза «Будь верен своей команде!» станет девизом сборной России на Кубке конфедераций Фраза «Будь верен своей команде!» станет девизом футбольной сборной России во время проведения Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.