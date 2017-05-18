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Чупо-Мотинг не включен в состав сборной Камеруна на Кубок конфедераций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен расширенный состав сборной Камеруна, которая станет одним из участников предстоящего в России Кубка конфедераций-2017.

Вратари: Фабрис Ондоа («Севилья», Испания), Андре Онана («Аякс», Голландия), Жорж Бокве («Котон Спор» Гаруа), Жюль Года («Аяччо», Франция);

Защитники: Эрнест Мабука («Жилина», Словакия), Коллинс Фай («Стандард», Бельгия), Микаэль Нгаде-Нгаджюи («Славия», Чехия), Адольф Тейке («Сошо», Франция), Моамед Джетей («Химнастик» Таррагона, Испания), Амбруаз Ойонго («Импакт де Монреаль», Канада), Жонатан Нгвем («Прогрессу ду Самбизанга», Ангола), Жером Гиоата («Панионис», Греция), Жан-Луи Кастеллетто («Ред Стар», Франция), Люсьен Овоно («Алькоркон», Испания);

Полузащитники: Себастьян Сиани («Остенде», Бельгия), Арно Джум («Хартс», Шотландия), Жорж Манджек («Метц», Франция), Андре Замбо Ангисса («Марсель», Франция), Франк Бойя («Мюнхен 1860», Германия), Петрюс Бумаль (ЦСКА София, Болгария);

Нападающие: Кристиан Бассогог («Хэнань Цзянье, Китай), Карл Того-Экамби («Сошо», Франция), Оливье Бумаль («Панатинаикос», Греция), Жак Зуа («Кайзерслаутерн», Германия), Венсан Абубакар («Бешикташ», Турция), Бенжамен Муканджо («Лорьян», Франция), Робер Ндип Тамбе («Спартак» Трнава, Словакия), Николя Мурми Нгамале («Альтах», Австрия), Жан-Пьер Нсаме («Серветт», Швейцария), Эдгар Салли («Нюрнберг», Германия).

Отметим, что тренерский штаб команды не включил в состав нападающего «Шальке» Эрика Чупо-Мотинга.

Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная Камеруна на групповом этапе встретится с командами Чили, Австралии и Германии.

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