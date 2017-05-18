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«МЮ» хочет приобрести у «Ромы» Наингголана

Источник:  Sky SportsКомментарии

Во время летнего межсезонья «Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, переговоры пока на ранней стадии, и о договоренности говорить пока рано. Ранее «Рома» отказалась продать игрока в «Челси» за 34 миллиона фунтов.

В текущем сезоне 29-летний Раджа Наингголан провел 51 матч за «Рому» и забил 14 мячей при шести голевых передачах.

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