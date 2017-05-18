УНИКС рассматривает 15 кандидатур на пост главного тренера

УНИКС рассматривает 15 кандидатур на пост нового главного тренера команды после ухода Евгения Пашутина, сообщил президент казанцев Евгений Богачев.

Об уходе Пашутина в связи с истечением его контракта было официально объявлено сегодня.

«Это неправда, что мы уже ведем переговоры с итальянскими тренерами и уже определились с новым главным тренером. Сейчас мы рассматриваем 15 кандидатур на этот пост. Российских специалистов в этом списке нет», – сказал Богачев.