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Вячеслав Булавин: Ломбертс отдал «Зениту» свои лучшие годы в футболе

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» поделился мнением о проводах болельщиками футболиста сине-бело-голубых Николаса Ломбертса.

- Ломбертс заслужил любовь болельщиков, поэтому была такая активная поддержка со стороны фанатов и всего стадиона. Когда он вышел на поле, все встали и аплодировали. Это очень приятно для футболиста, который десять лет отдал «Зениту», все свои лучшие годы в футболе. Он заслуживает это, и я полностью поддерживаю всех болельщиков, которые с любовью отнеслись к Ломбертсу. Могу пожелать ему только успехов на родине, - сказал Булавин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, летом Ломбертс станет игроком бельгийского клуба «Остенде». За «Зенит» Николас выступает с 2007 года. В составе петербургского клуба защитник четыре раза становился чемпионом России, выиграл два Кубка и четыре Суперкубка России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Ломбертс провел за «Зенит» 361 матч и забил 11 голов.

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