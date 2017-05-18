Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, всухую обыграв Чехию

Сборная России в Париже взяла верх над командой Чехии (3:0) в 1/4 финала чемпионата мира.

У победителей отличились Дмитрий Орлов с передач Сергея Плотникова и Виктора Антипина, Никита Кучеров с передачи Евгения Кузнецова и Антипина, а также Артемий Панарин, которому ассистировали Кучеров и Кузнецов.

Ворота российской команды защищал Андрей Василевский, отразивший 27 бросков. Это его третий «сухой» матч на турнире.

Видео голов можно посмотреть здесь

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

В полуфинале турнира команда Олега Знарка в субботу в Кельне встретится в победителем пары Канада – Германия.





