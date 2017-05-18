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Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, всухую обыграв Чехию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, всухую обыграв Чехию
Фото: IIHF

Сборная России в Париже взяла верх над командой Чехии (3:0) в 1/4 финала чемпионата мира.

У победителей отличились Дмитрий Орлов с передач Сергея Плотникова и Виктора Антипина, Никита Кучеров с передачи Евгения Кузнецова и Антипина, а также Артемий Панарин, которому ассистировали Кучеров и Кузнецов.

Ворота российской команды защищал Андрей Василевский, отразивший 27 бросков. Это его третий «сухой» матч на турнире.

Видео голов можно посмотреть здесь

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

В полуфинале турнира команда Олега Знарка в субботу в Кельне встретится в победителем пары Канада – Германия. 

Матч

Россия - Чехия - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Орлов (Плотников, Антипин), 8:45 (1:0). Кучеров (Кузнецов, Антипин), 13:36 (2:0 - бол.). Панарин (Кузнецов, Кучеров), 53:55 (3:0).

Место и дата

18 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция



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