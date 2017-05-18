Колумбиец Гавирия выиграл 12-й этап «Джиро д’Италия», Кузнецов – 12-й, Цатевич – 13-й

На веломногодневке «Джиро д’Италия» состоялся 12-й этап. Победу одержал колумбиец Фернандо Гавирия, выступающий за команду Quick-Step Floors.

Победитель преодолел дистанцию за пять часов, 18 минут и 55 секунд. Второе место занял итальянец Якуб Марежко, третьим – Сэм Беннетт. Они показали тот же результат, что и Гавирия.

Россиянин Вячеслав Кузнецов из «Катюши» занял 12-е место, а Алексей Цатевич из команды «Газпром-РусВело» - 13-е.

«Джиро д’Италия»

12-й этап

Форли – Реджо-нель-Эмилия

229 км

1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 5.18,55

2. Якуб Марежко (Италия, Wilier Triestina – Selle Italia) – то же время

3. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora – Hansgrohe) – то же время

4. Фил Бахус (Германия, Sunweb) – то же время

5. Ариэль Максимилиано Ричесе (Аргентина, Quick-Step Floors) – то же время

...12. Вячеслав Кузнецов (Россия, «Катюша») - то же время

13. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») - то же время