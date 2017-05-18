Колумбиец Гавирия выиграл 12-й этап «Джиро д’Италия», Кузнецов – 12-й, Цатевич – 13-й
На веломногодневке «Джиро
д’Италия» состоялся 12-й этап. Победу одержал колумбиец Фернандо
Гавирия, выступающий за команду Quick-Step Floors.
Победитель преодолел
дистанцию за пять часов, 18 минут и 55 секунд. Второе место занял итальянец
Якуб Марежко, третьим – Сэм Беннетт. Они показали тот же результат, что и
Гавирия.
Россиянин Вячеслав
Кузнецов из «Катюши» занял 12-е место, а Алексей Цатевич из команды «Газпром-РусВело» - 13-е.
«Джиро д’Италия»
12-й этап
Форли – Реджо-нель-Эмилия
229 км
1. Фернандо Гавирия
(Колумбия, Quick-Step Floors) – 5.18,55
2. Якуб Марежко (Италия, Wilier Triestina – Selle Italia) – то же время
3. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora – Hansgrohe) – то же время
4. Фил Бахус (Германия, Sunweb) – то же время
5. Ариэль Максимилиано Ричесе (Аргентина, Quick-Step Floors) – то же время
...12. Вячеслав Кузнецов (Россия, «Катюша») - то же время
13. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») - то же время