Шарапова получила wild card на турнир в Бирмингеме

Российской теннисистке Марии Шараповой предоставили wild card для участия в турнире WTA в Бирмингеме (Великобритания). Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Турнир пройдет с 19 по 25 июня. Отметим, что ранее Шараповой отказали в wild card на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Таким образом, на этих турнирах ей придется играть квалификацию.

Former champion @MariaSharapova is returning to the #AegonClassic #Birmingham in June.



👉 https://t.co/6l7PSWGZS2 pic.twitter.com/RjI0oNW9pb