Сборная Финляндии обыграла США и вышла в 1/2 финал чемпионата мира
Матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между
сборными США и Финляндии завершился победой финской команды. Итоговый счет
матча – 2:0 в пользу Финляндии.
Матч проходил в Кельне. В составе победителей отличились Микко Рантанен и Йоонас Кемппайнен. Финны вышли в полуфинал, где сыграют с победителями пары Швейцария – Швеция.
Чемпионат мира
Кельн (Германия)
1/4 финала
Матч
США - Финляндия - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Рантанен (Ахо, Савинайнен), 21:01 (0:1 - бол.). Кемппайнен (Аалтонен Ю.), 46:49 (0:2).
Место и дата
18 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически