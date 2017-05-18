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Сборная Финляндии обыграла США и вышла в 1/2 финал чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными США и Финляндии завершился победой финской команды. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу Финляндии.

Матч проходил в Кельне. В составе победителей отличились Микко Рантанен и Йоонас Кемппайнен. Финны вышли в полуфинал, где сыграют с победителями пары Швейцария – Швеция.

Чемпионат мира

Кельн (Германия)

1/4 финала

Матч

США - Финляндия - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Рантанен (Ахо, Савинайнен), 21:01 (0:1 - бол.). Кемппайнен (Аалтонен Ю.), 46:49 (0:2).

Место и дата

18 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция


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