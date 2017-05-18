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Юрьев сменил Мяуса на посту главного тренера сборной России

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев возглавил сборную России по хоккею с мячом, сообщил ТАСС бывший наставник национальной команды Сергей Мяус.

Сегодня Исполком Федерации хоккея с мячом России принял отставку Мяуса. В прошедшем сезоне Юрьев привел «СКА- Нефтяник» к золоту чемпионата России.

«Я попросил отставку, потому что хочу сосредоточиться на работе в аппарате федерации. Была предложена кандидатура Юрьева, он возглавит команду», - сказал Мяус.

Напомним, на чемпионате мира 2017 года сборная России в финале проиграла команде Швеции (6:10).

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