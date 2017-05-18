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Стали известны подробности церемонии открытия Кубка конфедерации

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Меньше месяца осталось до того дня, когда на «Стадионе Санкт-Петербург» матчем сборных России и Новой Зеландии откроется Кубок конфедераций FIFA-2017. Но перед тем, как на поле выйдут команды и прозвучит стартовый свисток, по трибунам арены разольются прекрасные звуки «Жар-птицы» Игоря Стравинского – эта музыка станет лейтмотивом церемонии открытия «турнира чемпионов».

Церемония открытия Кубка конфедераций начнется примерно за два часа до стартового свистка, который прозвучит в 18:00 по московскому времени. Она продлится около 20 минут. Сюжет церемонии расскажет всем зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве.

«Это очень важный момент для России, и мы рады, что можем познакомить любителей футбола с нашей культурой перед тем, как на сцену выйдет сама игра, – отмечает генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. – В отличие от того, что российская аудитория увидела на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи, здесь главное действие – сам матч открытия Кубка конфедераций. Поэтому мы не сможем использовать тяжелые конструкции или, к примеру, пиротехнику. Но наши креативные идеи и задумки позволят российским болельщикам гордиться, а зарубежным зрителям поближе узнать о культурных богатствах и традициях, о которых мы расскажем во время шоу».

Участие в ярком и красочном шоу примут более 1500 артистов, а также официальный талисман чемпионата мира по футболу-2018 в России, обаятельный волк Забивака. За артистическую концепцию церемонии, которая начнется обратным отсчетом до Кубка конфедераций, отвечает творческая команда Первого канала.

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